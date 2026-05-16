Rapina armata all’Hotel Excelsior arrestato 33enne evaso dai domiciliari

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver partecipato a una rapina armata avvenuta all’Hotel Excelsior, situato sul lungomare della città. La polizia ha fermato il sospettato, che era evaso dai domiciliari, in seguito alle indagini e alle verifiche sul luogo dell’episodio. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore e ora l’uomo si trova in stato di fermo. La rapina ha coinvolto il personale dell’hotel e i dettagli dell’episodio sono stati confermati dagli inquirenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui