Rapina armata all’Hotel Excelsior arrestato 33enne evaso dai domiciliari
Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver partecipato a una rapina armata avvenuta all’Hotel Excelsior, situato sul lungomare della città. La polizia ha fermato il sospettato, che era evaso dai domiciliari, in seguito alle indagini e alle verifiche sul luogo dell’episodio. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore e ora l’uomo si trova in stato di fermo. La rapina ha coinvolto il personale dell’hotel e i dettagli dell’episodio sono stati confermati dagli inquirenti.
Arrestato a Napoli il 33enne accusato della rapina armata all’Hotel Excelsior, sul lungomare partenopeo. Era evaso dai domiciliari in una comunità della provincia di Torino. È stato rintracciato e arrestato a Napoli il 33enne ritenuto responsabile della rapina armata avvenuta nell’agosto 2025 all’interno dell’Hotel Excelsior, sul lungomare partenopeo. L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto in una cooperativa sociale della provincia di Torino ed era stato dichiarato latitante dalla Corte d’Appello di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 33enne avrebbe partecipato insieme a un complice a una rapina a mano armata all’interno della struttura alberghiera napoletana. 🔗 Leggi su 2anews.it
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