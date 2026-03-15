Evade dai domiciliari per svaligiare un appartamento 36enne arrestato dalla polizia

Una notte, il proprietario di un appartamento ha sentito rumori sospetti provenire dalla porta di casa e, al suo risveglio, ha notato l’assenza del 36enne sottoposto agli arresti domiciliari. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, accusato di aver svaligiato l’abitazione. L’episodio si è verificato in un quartiere residenziale, con l’uomo che è stato fermato poco dopo.

I poliziotti hanno subito riconosciuto il 36enne, già responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, per i quali avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari La polizia ha arrestato un 36enne che è evaso dagli arresti domiciliari per rubare in un’abitazione. A segnalare l’episodio è stato il proprietario di casa che, svegliato di soprassalto a notte fonda, ha sentito alcuni rumori persistenti provenire dalla porta di casa. L’uomo ha capito il tentativo di furto e ha chiesto aiuto telefonicamente ai poliziotti. Il 36enne stava cercando di forzare la serratura dell’appartamento con un leverino da carpentiere. Il tentativo è durato alcuni minuti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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