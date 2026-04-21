Durante una notte di controlli a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 37 anni residente a Marano. L’uomo era sottoposto ai domiciliari, ma è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi dalla propria abitazione, venendo così accusato di evasione. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine nel centro cittadino.

Notte di controlli a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di Marano con l’accusa di evasione. L’uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ma è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. L’arresto è avvenuto in via Ottavio Caiazzo, nel quartiere Vomero, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del locale Commissariato. I poliziotti hanno notato il 37enne che, alla loro vista, ha tentato di sottrarsi al controllo, insospettendo gli operatori. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno effettuato gli accertamenti del caso, scoprendo che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, evade dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato 37enne di Marano

Notizie correlate

Napoli, evasione dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato 37enne di MaranoNotte di controlli a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di Marano con l’accusa di evasione.

Catania, 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di furto nella notte La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni originario di Catania che, nei giorni...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Frattaminore: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Scampia, 53enne evade dai domiciliari e viene trovato con 15 involucri di cocaina: arrestato dalla Polizia; Corso Arnaldo Lucci: ruba una bicicletta elettrica ed evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia di Stato.; Evade dai domiciliari per spacciare: arrestato 53enne.

Scampia, 53enne evade dai domiciliari e viene trovato con 15 involucri di cocaina: arrestato dalla PoliziaA Scampia, un 53enne è stato arrestato dalla Polizia per evasione dai domiciliari e possesso di cocaina. Trovati 15 involucri di droga e un bilancino di precisione. lamilano.it

Scampia, evade dai domiciliari e viene trovato con cocaina: arrestato 53enneNapoli - Nel corso dei controlli del territorio effettuati nella notte, la Polizia di Stato ha arrestato a Scampia un 53enne napoletano, già noto alle forze ... cronachedellacampania.it

Massimo Mauro non ha dubbi: l'ultima Juve somiglia al Napoli di Spalletti Diteci se siete d'accordo con l'ex bianconero #juve #spalletti facebook

Nuova partnership per il Napoli: XTB diventa Global Trading Partner del club. L'accordo è valido sia per questa che per la prossima stagione x.com