Evacuazioni obbligatorie nella regione di Kharkiv | oltre 7.000 civili spostati per timori di un’escalation militare

Da laprimapagina.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 7.000 civili sono stati evacuati da vari villaggi nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, a causa di un peggioramento delle condizioni di sicurezza e del rischio di un’ulteriore avanzata delle forze russe. Le autorità ucraine hanno disposto l’evacuazione obbligatoria in risposta alla crescente tensione nella zona, al confine con la Russia. La decisione è stata presa per proteggere la popolazione locale da possibili escalation militari.

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Le autorità ucraine hanno disposto l’evacuazione obbligatoria di diversi villaggi nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese, al confine con la Russia, in seguito al deterioramento delle condizioni di sicurezza e al rischio di un’ulteriore avanzata delle forze russe. La misura riguarda oltre 7.000 civili che saranno trasferiti da numerosi centri abitati considerati ormai troppo esposti agli attacchi e alle operazioni militari in corso. La decisione segna un nuovo irrigidimento della situazione lungo una delle linee del fronte più instabili del conflitto. A confermare l’estensione della zona di evacuazione è stato il governatore regionale Oleh Synegubov, che attraverso un messaggio pubblicato su Telegram ha sottolineato come la scelta sia stata dettata dall’intensificarsi degli attacchi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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