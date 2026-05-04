Nella regione di Kharkiv, un attacco missilistico ha colpito l’insediamento di Merefa, provocando la morte di quattro persone e il ferimento di sedici. L’esercito russo ha condotto il raid, che ha causato danni e vittime tra la popolazione locale. La notizia ha generato preoccupazione nella zona, con le autorità che stanno gestendo le conseguenze dell’attacco.

L’esercito russo ha lanciato attacco missilistico contro l’insediamento di Merefa, nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Lo annuncia Oleg Sinegubov, capo della regione di Kharkiv, come riporta Ukrainska Pravda. Le vittime erano due uomini di 50 e 63 anni e due donne di 41 e 52 anni. "L'incendio è già stato spento. Stiamo registrando danni a edifici privati e residenziali, negozi e una stazione di servizio. Le squadre di emergenza e tutti i servizi specializzati continuano a lavorare sul luogo dell’impatto", ha riferito Sinegubov.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, missili nella regione di Kharkiv: quattro morti e sedici feriti

Deadly Night in Ukraine: 18 Killed, 100 Injured in Massive russian Attack

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