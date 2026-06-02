Euro quota globale al 20% | cresce il peso della moneta unica

Notizia in breve

L'euro rappresenta ora il 20% delle riserve valutarie globali, segnando un aumento nel peso della moneta unica. Nel frattempo, le banche centrali stanno incrementando le riserve di oro in questo periodo. I nuovi sistemi digitali stanno influenzando la forza dell’euro, modificando le dinamiche del mercato valutario. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni di queste scelte o sugli effetti immediati.