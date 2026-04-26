Mercati ostaggio della geopolitica | da Medio Oriente ai tassi cresce premio per rischio globale

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a influenzare i mercati mondiali, provocando oscillazioni nei prezzi dell’energia e spingendo alti i tassi di rischio. Gli investitori seguono con attenzione gli sviluppi in Medio Oriente, mentre le politiche monetarie si confrontano con le ripercussioni di questa instabilità. La situazione contribuisce a mantenere elevata la percezione di rischio a livello globale, creando incertezza sui mercati finanziari.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a riflettersi sui mercati globali, con impatti rilevanti su energia, inflazione e politiche monetarie. In un contesto di negoziati fragili e rischio g eopolitico persistente, l ’attenzione degli investitori si concentra sulla sostenibilità della crescita e sulla tenuta delle correlazioni tra asset clas s. Lo sottoline a Andrea Delitala, Head of Multi Asset Euro di Pictet Asset Management. I punti critici del negoziato tra Iran e Stati Uniti. Il confronto negoziale tra Washington e Teheran si articola su una serie di richieste contrapposte che riprendono in larga misura elementi già emersi nei precedenti colloqui di Ginevra, interrotti dall’avvio unilaterale delle operazioni militari statunitensi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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