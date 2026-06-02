Eureka 30 anni di solidarietà Nidi ludoteche e disabili | Nessuno resta indietro

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eureka è una cooperativa sociale con oltre 500 soci, di cui l’88% donne, e un fatturato di 10 milioni di euro. Fondata 33 anni fa, opera nel settore dei servizi per l'infanzia, disabili e attività ludiche, prevalentemente nel Sud Milano. La cooperativa si occupa di servizi educativi e assistenziali, mantenendo un focus sulla solidarietà e l'inclusione. Non vengono forniti dettagli sulle attività specifiche o sui progetti attivi.

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Oltre 500 soci (l’88% dei quali donne), 33 anni di storia e un fatturato di 10 milioni di euro. Sono questi i numeri di Eureka, cooperativa sociale che nel Sud Milano, e non solo, ha rappresentato uno dei primi esempi d’ imprenditoria al femminile. L’evento per disabili "BallAbile", ospitato nei giorni scorsi alla Cascina Cappuccina di Melegnano con una disco-dance adatta anche ad autistici e neurodivergenti, ha contribuito a riaccendere i riflettori sull’ente organizzatore, Eureka, nata nel 1993 su impulso di Eleonora Bortolotti, tuttora al timone del sodalizio in qualità di presidente. Insieme a lei c’erano la sorella Laura e e l’amica Giusy Di Consolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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