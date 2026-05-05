Nessuno resti indietro | Marigliano sceglie il Garante per i diritti dei disabili

A Marigliano è stato scelto il Garante per i diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e ridurre le barriere che ancora ostacolano la vita quotidiana di molte persone. La decisione mira a offrire un punto di riferimento chiaro e dedicato a chi affronta difficoltà fisiche, burocratiche e psicologiche, spesso aggravate dalla mancanza di sensibilità collettiva. La scelta si inserisce nel tentativo di garantire un supporto più efficace e mirato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un punto di riferimento per chi ogni giorno affronta barriere fisiche, burocratiche e psicologiche alimentate dalla poco intelligenza emotiva collettiva. Il Consiglio comunale ha istituito il Garante per la disabilità, una figura di tutela per persone disabili e famiglie. Il suo compito parte dall’ascolto. Raccoglierà le segnalazioni dei cittadini su accessibilità negata, servizi che non partono, diritti non garantiti. Verificherà con gli uffici comunali, farà da mediatore tra famiglie e amministrazione per trovare soluzioni prima di arrivare in tribunale. Vigilerà sull’applicazione delle leggi esistenti: dalla 104 alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fino ai PEBA per eliminare le barriere architettoniche.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nessuno resti indietro: Marigliano sceglie il Garante per i diritti dei disabili Notizie correlate Rocca: "Per il sisma di Amatrice, risorse enormi, nessuno resti indietro"AGI - Sono enormi le risorse stanziate, ma la cosa che mi fa piacere sottolineare è la capacità di ascolto e il lavoro fatto insieme ai comuni e ai... Leggi anche: Perugia. Primo Maggio, il Rettore Marianelli: “Il lavoro è dignità, pace e responsabilità. Nessuno resti indietro” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: San Vitaliano, presentata la lista San Vitaliano in Buone Mani -. Disabilità: Fontana, 'tutti talenti vanno valorizzati, nessuno resti indietro'Roma, 3 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo 'Ladri di carrozzelle'. Con la ... iltempo.it Oltre l’Ostacolo, al Parlamento europeo storie di talento e resilienza. Chiara Gemma (FdI/ECR): Nessuno resti indietroIn occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’eurodeputata Chiara Gemma (ECR/Fratelli d’Italia) ha ospitato oggi al Parlamento europeo la seconda edizione dell’evento ... affaritaliani.it