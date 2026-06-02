La corsa di Zendaya, l'abbraccio di Angus Cloud e quel ponte tra la luce e le tenebre: il finale della serie rilegge la Genesi su una vecchia pellicola Kodak. Tragico e magistrale. La serie è su Sky e HBO Max. "Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre". L'incipit della Bibbia. Genesi 1,4. Il principio. La creazione della donna e dell'uomo, del sole, della luna e delle stelle, di quando "fu sera e fu mattina". In un drammatico sturm und drang, passando dal western al dramma, azzerando i confini generazionali, Sam Levinson dopo tre stagioni - e non poche difficoltà - ha dimostrato ancora una volta di essere un eccellente storyteller, trasfigurando la stessa Genesi negli occhi stanchi di Rue Bennett. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria, il finale: e fu sera e fu mattina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Open Arms, i giudici: «Non fu sequestro persona e non fu impedita altra rotta»I giudici hanno stabilito che l'azione contestata a Matteo Salvini, allora ministro dell'Interno, non costituisce sequestro di persona e non ha...

Neonata morta durante il parto: colpo di scena in appello, "Ci fu imperizia dei medici, ma non fu l'unica causa del decesso"In un procedimento giudiziario riguardante il decesso di una neonata durante il parto, i periti incaricati hanno dichiarato che, pur essendosi...

Temi più discussi: Euphoria 3, In God We Trust. La recensione del finale di stagione, tra grazia e dolore; Euphoria è finito (con una morte a sorpresa): non ci sarà una quarta stagione. E ora?; Euphoria 3, il finale ha sconvolto tutti: cosa succede DAVVERO a Rue?; Euphoria 3, nel giorno del gran finale arriva il verdetto sulla quarta stagione: svelato il destino della serie (e di Zendaya).

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - SÌ, LO SO, SIAMO ANCORA SOTTO SHOCK PER IL FINALE DI 'EUPHORIA' .. x.com

HBO e Sam Levinson confermano che Euphoria è finita con il finale della stagione 3 reddit

Euphoria, il finale: e fu sera e fu mattinaLa corsa di Zendaya, l'abbraccio di Angus Cloud e quel ponte tra la luce e le tenebre: il finale di Euphoria rilegge la Genesi su una vecchia pellicola Kodak. Tragico e magistrale. movieplayer.it

Euphoria non tornerà con una stagione 4 e il creatore della serie tv Sam Levinson ha spiegato il perchéIl finale della stagione 3 segna davvero la fine: tra dichiarazioni ufficiali e indizi del cast, tutto quello che sappiamo. elle.com