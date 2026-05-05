I giudici hanno stabilito che l'azione contestata a Matteo Salvini, allora ministro dell'Interno, non costituisce sequestro di persona e non ha impedito altre rotte. La vicenda riguarda l'ostruzione di una nave di soccorso nel 2019, con la quale si contestava il blocco dell'attracco nel porto. La decisione si basa sull'analisi delle prove e delle circostanze del caso, escludendo che ci fosse stato un sequestro o un'interferenza con rotte alternative.

«La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona ». E’ quanto scrivono i giudici della quinta sezione della Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui il 17 dicembre scorso hanno reso definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Open Arms, i giudici: «Non fu sequestro persona e non fu impedita altra rotta»

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