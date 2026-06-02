ettore pagano dalla chigiana ai palchi mondiali

Ettore Pagano, giovane talento, ha vinto il Queen Elisabeth Competition, una delle competizioni musicali più prestigiose al mondo. La sua vittoria è stata annunciata durante la finale, davanti a una giuria internazionale. Pagano è originario di una città toscana e ha studiato alla Chigiana, frequentando un conservatorio di musica. La vittoria rappresenta un passo importante per la sua carriera, che lo ha portato sui palchi più importanti del mondo.

Il trionfo di Ettore Pagano al Queen Elisabeth Competition parla anche senese. Il giovane violoncellista romano, 23 anni, ha conquistato il Primo Premio assoluto alla 75ª edizione del prestigioso concorso di Bruxelles, una delle competizioni musicali più importanti al mondo, ma una parte significativa di questo successo affonda le proprie radici nelle aule di Palazzo Chigi Saracini. L’ Accademia Chigiana ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando il lungo percorso formativo che ha legato Pagano a Siena. Dal 2019 al 2024 ha perfezionato gli studi alla Chigiana sotto la guida di due maestri del violoncello internazionale, Antonio Meneses e David Geringas, conseguendo il Diploma d’onore e ottenendo anche una borsa di studio del Rotary Club Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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