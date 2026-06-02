Un uomo di 60 anni è stato ferito sul Monte Nero dell’Etna ed è stato soccorso tramite il servizio GeoResQ. La tecnologia ha permesso di ridurre i tempi di ricerca, facilitando l’individuazione del disperso. I soccorritori hanno incontrato difficoltà tecniche legate all’altitudine e alla conformazione del terreno sul versante nord del vulcano, che ha complicato le operazioni di intervento.

Come ha fatto la tecnologia a ridurre i tempi di ricerca?. Quali difficoltà tecniche hanno affrontato i soccorritori sul versante nord?. Perché è stato necessario l'intervento della Guardia di Finanza?. Dove è stato trasportato l'uomo dopo l'evacuazione dal rifugio?.? In Breve L'escursionista di 60 anni ha riportato un grave trauma all'arto inferiore destro.. Soccorso coordinato dal CNSAS con supporto operativo della Guardia di Finanza.. Evacuazione a piedi dal versante occidentale fino al Rifugio Ragabo.. Trasferimento finale del paziente presso l'Ospedale di Giarre tramite ambulanza 118.. Un escursionista di 60 anni ferito sul Monte Nero: soccorso alpino e tecnologia GeoResQ garantiscono l’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etna: uomo di 60 anni ferito sul Monte Nero, soccorso via GeoResQ

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URGENTE: La Cumbre del Monte Etna COLAPSA Hacia Adentro — ¡Toda La Cima Es Inestable!

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