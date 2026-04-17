Un uomo di 36 anni di origine indiana è stato trovato abbandonato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno ed è attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Le prime ipotesi indicano che possa essere coinvolto in un incidente avvenuto sul luogo di lavoro. Le autorità stanno indagando sulla vicenda per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 36 anni, di origine indiana, è ricoverato da giorni in condizioni gravissime all’Ospedale Ruggi di Salerno. La sua vicenda, riportata dal quotidiano online Avanti!, potrebbe far ipotizzare a un caso di incidente sul lavoro non denunciato. Inizialmente si era parlato di un possibile abbandono davanti al pronto soccorso, ma gli accertamenti della polizia hanno chiarito che l’uomo sarebbe stato accompagnato da un familiare, poi allontanatosi. Il quadro clinico è grave: una forma avanzata di setticemia agli arti inferior i, tanto seria da richiedere anche il ricorso alla camera iperbarica. Gli investigatori non hanno ancora potuto ascoltare il paziente, e solo la sua testimonianza potrà chiarire se dietro le sue condizioni si nasconda un caso di sfruttamento lavorativo, in nero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abbandonato davanti al pronto soccorso di Salerno un uomo di 36 anni, è gravissimo. L’ipotesi di un incidente sul lavoro

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