Profumi come opere d’arte ’Esxence’ non solo una fiera

Notizia in breve

Durante la fiera dedicata ai profumi, si è evidenziato come molte fragranze siano il risultato di lavorazioni artigianali complesse e di lunga durata. Gli espositori hanno mostrato creazioni che richiedono anni di studio e perfezionamento, trasformando i profumi in vere e proprie opere d’arte. La manifestazione ha attirato appassionati e professionisti, sottolineando l’aspetto artistico e artigianale delle fragranze, lontano dall’idea di semplici prodotti commerciali.