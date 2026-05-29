Profumi come opere d’arte ’Esxence’ non solo una fiera

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la fiera dedicata ai profumi, si è evidenziato come molte fragranze siano il risultato di lavorazioni artigianali complesse e di lunga durata. Gli espositori hanno mostrato creazioni che richiedono anni di studio e perfezionamento, trasformando i profumi in vere e proprie opere d’arte. La manifestazione ha attirato appassionati e professionisti, sottolineando l’aspetto artistico e artigianale delle fragranze, lontano dall’idea di semplici prodotti commerciali.

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I profumi possono diventare anche opere d’arte, oggetti frutto di una lunga e certosina preparazione. Un’ampia carrellata da incuriosire e anche stupire i visitatori a Esxence – The Art Perfumery Event, alla sua 16ª edizione in programma dal 3 al 6 giugno negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, a CityLife District. Un evento che celebra la profumeria artistica con espositori provenienti da tutto il mondo. Maggior spazio espositivo per l’edizione 2026 con una superficie di oltre 3.000 mq in più rispetto all’anno scorso, per un totale di circa 20.000 mq. Esxence non è solo una fiera, ma un appuntamento culturale e imprenditoriale che valorizza il talento, favorisce l’incontro tra mercati e promuove l’eccellenza del saper fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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