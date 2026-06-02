Estrazioni Lotto e SuperEnalotto | cosa succede con i numeri di oggi 2 giugno Il calendario con le nuove date

Il 2 giugno 2026 non sono previste estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Le consuete estrazioni di martedì sono state annullate e non sono stati comunicati nuovi orari o date di recupero. La sospensione riguarda entrambe le lotterie e si applica esclusivamente a questa giornata. Le estrazioni riprenderanno secondo il calendario regolare nelle giornate successive. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche future o motivazioni ufficiali per questa sospensione.

No, oggi - martedì 2 giugno 2026 - non ci saranno le consuete estrazioni del primo concorso settimanale di Lotto e SuperEnalotto. Le date delle estrazioni dei numeri cambiano questa settimana, per effetto della festa della Repubblica. Il regolamento delle lotterie parla chiaro: non è possibile. 🔗 Leggi su Today.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 28 Febbraio 2026

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