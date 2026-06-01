Lotto e SuperEnalotto cambiano le estrazioni per il 2 giugno 2026 | il calendario con le nuove date

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto previste per questa settimana subiranno modifiche a causa della festa del 2 giugno 2026. Le nuove date delle estrazioni saranno comunicate in seguito.

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Nuove date per le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di questa settimana a causa della festa del 2 giugno 2026. Il nuovo calendario prevede infatti una pausa per martedì con posticipi anche dei successivi concorsi fino al recupero di lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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