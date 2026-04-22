Lotto e SuperEnalotto cambiano le estrazioni per il 25 aprile e 1 maggio 2026 | le nuove date in calendario

Per le festività del 25 aprile e del 1° maggio del 2026, le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto avranno date diverse rispetto alla consueta programmazione. Le variazioni sono state annunciate in conformità con quanto stabilito dal regolamento. Le nuove date delle estrazioni saranno comunicate ufficialmente e riguarderanno sia le modalità di svolgimento che i giorni di riferimento. Questa modifica si applica a tutte le sessioni previste per quei giorni festivi.

Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto subiranno modifiche per le festività del 25 aprile e 1° maggio, come previsto dal regolamento. Il concorso del 25 aprile slitta al 27 aprile, quello del 1° maggio al 2 maggio, con l’estrazione del 2 maggio rinviata a lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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