Si accende l’estate alla ChorusLife di Bergamo. Fino a settembre il palcoscenico estivo di piazza del Sagittario propone un calendario pensato per tutte le età tra teatro, danza, opera lirica, musica dal vivo. Al centro “Estate sul palco - spettacoli, danza e musica sotto le stelle, rassegna dedicata al teatro e alla danza“. Il cartellone entra nel vivo il 14 giugno con “Tra palco e realtà“, tour dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepe ispirato alla tradizione del varietà riletta con un linguaggio contemporaneo tra canto, danza, folk e performance. Il 20 e 21 giugno ChorusLife ospiterà Fabergamo, quest’anno dedicato ai giovani caregiver dai 14 ai 29 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estate in piazza del Sagittario. Tornano gli show di ChorusLife

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