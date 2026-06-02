Estate in piazza del Sagittario Tornano gli show di ChorusLife
L'estate a Bergamo in piazza del Sagittario prevede spettacoli fino a settembre, organizzati da ChorusLife. Il calendario include eventi di teatro, danza, opera lirica e musica dal vivo, rivolti a tutte le età. Gli spettacoli si svolgono sul palcoscenico all'aperto allestito nella piazza centrale. La programmazione si svolge durante i mesi estivi, offrendo intrattenimento di varia natura.
Si accende l’estate alla ChorusLife di Bergamo. Fino a settembre il palcoscenico estivo di piazza del Sagittario propone un calendario pensato per tutte le età tra teatro, danza, opera lirica, musica dal vivo. Al centro “Estate sul palco - spettacoli, danza e musica sotto le stelle, rassegna dedicata al teatro e alla danza“. Il cartellone entra nel vivo il 14 giugno con “Tra palco e realtà“, tour dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepe ispirato alla tradizione del varietà riletta con un linguaggio contemporaneo tra canto, danza, folk e performance. Il 20 e 21 giugno ChorusLife ospiterà Fabergamo, quest’anno dedicato ai giovani caregiver dai 14 ai 29 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: Estate sul palco, a ChorusLife spettacoli, danza e musica sotto le stelle; Sondrio Estate 2026; RDS Summer Festival 2026: piazza della Vittoria si accende con la grande musica dell'estate; Estate in piazza del Sagittario. Tornano gli show di ChorusLife.
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