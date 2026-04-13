Gli Harlem Globetrotters tornano a Genova | grande show per il centenario dei giocolieri del basket

Gli Harlem Globetrotters sono di nuovo a Genova per un evento speciale al Palateknoship domenica 19 aprile. La squadra di basket noto per le esibizioni di abilità e spettacoli di intrattenimento torna in città nel corso del tour italiano che celebra il loro centenario. La data si inserisce nel calendario di un tour che prevede tappe in diverse città italiane. L’appuntamento è previsto per il pubblico che desidera assistere a una dimostrazione di abilità sportive e spettacoli di giocoleria.

Il grande spettacolo degli Harlem Globetrotters torna a Genova: il team sportivo più incredibile del mondo fa tappa al Palateknoship domenica 19 aprile per il tour italiano che celebra il centenario.Tra acrobazie e schiacciate, evoluzioni e canestri impossibili, i celebri giocolieri del basket.🔗 Leggi su Genovatoday.it Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show “Il ritorno dei gladiatori”È ormai tutto pronto per il ritorno del grande wrestling torna a Napoli: sabato 21 febbraio alle 17. Basket, Milano celebra il centenario del debutto azzurroMilano celebra il centenario della prima apparizione della Nazionale di basket maschile, evento commemorato lo scorso sabato dal Municipio 8 nei...