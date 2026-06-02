Fino al 27 settembre, ci sono più di trenta eventi previsti nell’ambito di Estate in Città 2026, che includono musica, cinema, arte e natura. Gli appuntamenti si svolgono in diversi luoghi come piazze, cortili, parchi e musei.

Oltre trenta appuntamenti fino al 27 settembre. Compongono il cartellone di Estate in Città 2026, e spaziano fra musica, cinema, arte e natura, coinvolgendo piazze, cortili, parchi e musei. La musica accontenta tutti i gusti: dal concerto odierno (alle 21 al Teatro di via Dante) per la Festa della Repubblica dell’Orchestra giovanile delle Scuole di musica Niccolò Paganini si arriva al Festival JAZZaltro del 29 agosto, con il Francesco Schepisi Elevation Quartet. Nel mezzo, il cortile del Municipio ospita il festival Donne In-Canto con Sara Cappelletti Acoustic Trio, il Tributo a Jovanotti della Safari Band e il Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con I Tattici dello Zen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estate in città. Un cartellone da trenta eventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Estate in città 2026

Notizie e thread social correlati

Bando 'Le due Bari' per il cartellone di eventi e concerti in estate: c'è finanziamento da 566mila euroIl Comune ha annunciato la predisposizione del bando ‘Le due Bari’ per organizzare un programma di eventi e concerti durante l’estate in città.

Estate ricca di eventi con Open City: il cartelloneDal 1 giugno prende il via Open City Estate, un programma di eventi estivi che coinvolge sia il centro che i quartieri, includendo luoghi storici e...

Temi più discussi: Estate in città: al via Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura; Estate in città. Un cartellone da trenta eventi; 'Estate in città' a Potenza con un cartellone da 274 appuntamenti; Terrestri d'estate 2026.

La Città ritrova la Rocca Brancaleonequesta mattina l’inaugurazione di Rocca Soundscapes e del nuovo Teatro! Un luogo amato dai ravennati completamente riqualificato per la nostra estate. Ecco cosa vi aspetta: (1/2) #RoccaBrancaleone #Ravenna x.com

Estate in città 2026: Potenza, la bella stagione con 274 appuntamentiMostre, musica, teatro, cinema e attività all’aperto per tutti. A Potenza presentato il cartellone dell’Estate in città 2026: 274 appuntamenti dal 1° giugno al 22 settembre. Un programma diffuso che ... trmtv.it

'Estate in città' a Potenza con un cartellone da 274 appuntamentiQuello che inizia oggi e durerà fino al 22 settembre è un cartellone di Estate in città a Potenza che comprende 83 eventi per 274 appuntamenti. (ANSA) ... ansa.it