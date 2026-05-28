Estate ricca di eventi con Open City | il cartellone

Dal 1 giugno prende il via Open City Estate, un programma di eventi estivi che coinvolge sia il centro che i quartieri, includendo luoghi storici e spazi di comunità. La manifestazione prevede una serie di iniziative distribuite su tutto il territorio, con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di appuntamenti per diverse fasce di pubblico. La programmazione si estende per tutta la stagione estiva, coinvolgendo vari spazi pubblici e comunitari.

Dall’1 giugno arriva Open City Estate. Un programma diffuso, capace di tenere insieme centro e quartieri, luoghi storici e spazi di comunità. La sua rassegna è stata presentata ieri; prevede fino al 20 settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte, performance e incontri, con il coinvolgimento di 24 associazioni. "Anche quest’anno – ha detto la sindaca Claudia Sereni – Open City offre un programma ampio e diversificato, diffuso in tutta la città e nel suo territorio circostante, in grado di coinvolgere pubblici diversi, con oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri. Tra le novità, anche un’offerta pensata in modo particolare per i giovani, che troverà spazio nella nuova arena estiva che sarà allestita all’anello di San Giusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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