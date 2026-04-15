Bando ' Le due Bari' per il cartellone di eventi e concerti in estate | c' è finanziamento da 566mila euro

Il Comune ha annunciato la predisposizione del bando ‘Le due Bari’ per organizzare un programma di eventi e concerti durante l’estate in città. Dal Ministero della Cultura arriva un finanziamento di circa 566 mila euro destinato a sostenere questa iniziativa. La procedura per l’assegnazione dei fondi è in fase di preparazione, mentre le date e i dettagli delle manifestazioni devono ancora essere definiti.

Il Comune sta preparando il nuovo bando ‘Le due Bari’, per allestire un ricco cartellone di eventi estivi in città, e dal Ministero della Cultura arriva un contributo di circa 566mila euro. Su proposta dell’assessora alle Culture, Paola Romano, la Giunta ha approvato l’Accordo di programma con la.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Spettacoli e concerti per le feste di quartiere: il Municipio IV lancia il bando per quattro eventiIl Municipio IV cerca partner per organizzare eventi in occasione delle tradizionali feste religiose che si celebrano nei quattro quartieri del suo... Leggi anche: Manifestazioni sportive ed eventi: il Comune approva un finanziamento di 360mila euro Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Vivicittà 2026 a Bari, in migliaia tra corsa e inclusione sul lungomare cittadino; Bari, in via Abbrescia due cantieri fanno sparire i marciapiedi: pedoni costretti a camminare in strada. Il Comune: quello di sinistra è abusivo, verrà sanzionato; Bari capitale del Made in Italy: due giorni di sfida tra innovazione e rigenerazione urbana; Vento in Puglia, 12enne muore sotto albero. Operaio morto a Taranto. Spettacolo dal vivo, via libera al finanziamento: torna Le Due Bari nel 2026BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato l’Accordo di programma con il Ministero della Cultura (MIC) per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo, confermando anche per il 2026 il finanziam ... giornaledipuglia.com Incidenti mortali sul lavoro, aperto bando per i figli delle vittime "Aperto il bando 2026 dalla Regione Campania" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #incidenti #vittime #angelicaSaggese #Campania #incidentiSulLavoro #lavoro #mor - facebook.com facebook La Camera di Commercio della Basilicata lancia il bando per premiare imprese e lavoratori. Domande entro il 15 maggio 2026. x.com