Estate 2026 | quando aprono le piscine in provincia di Novara

In provincia di Novara, le piscine apriranno durante l'estate 2026. La stagione estiva si è già fatta sentire con temperature elevate e un clima torrido, accompagnato da temporali occasionali. L’arrivo del caldo ha portato le prime aperture di impianti dedicati al nuoto e al relax, segnando l’inizio della stagione balneare in questa zona.

Assaggio di caldo torrido e afoso, ora qualche temporale, ma di fatto l'estate novarese ha già fatto capolino eccome. Dove potersi rinfrescare e fare un bel tuffo in acqua? Le piscine novaresi stanno ultimando gli ultimi dettagli e sono pronte ad aprire al pubblico.Le piscine in cittàLe due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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