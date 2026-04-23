Centri estivi 2026 a Novara | aprono le iscrizioni le scuole coinvolte e le date

A Novara sono aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali del 2026. Il bando, pubblicato sul sito ufficiale del Comune, è rivolto alle famiglie residenti che hanno bambini iscritti alle scuole dell'infanzia o alle scuole primarie statali. Le scuole coinvolte e le date di apertura e chiusura delle iscrizioni sono state comunicate dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Novara ha aperto le iscrizioni per i centri estivi comunali del 2026. Il bando, disponibile sul sito dell'ente, è rivolto alle famiglie residenti in città con bambini che frequentano le scuole dell'infanzia o le primarie statali. Il servizio punta a conciliare i tempi di vita e di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Estate 2026, scuole chiuse? Ecco i centri estivi e le case vacanza del Comune di Milano: quando aprono le iscrizioniMilano, 11 marzo 2026 – La fine dell’anno scolastico, sebbene non imminente, si avvicina. Aprono le iscrizioni ai centri estivi (e alle case vacanza) del comuneIn vista dell’estate aprono le iscrizioni ai centri estivi e ai soggiorni nelle case vacanza del comune di Milano, tra mare e montagna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Estate 2026 - Pubblicati gli elenchi aggiornati di gestori di attività estive e centri estivi per le fasce di età 9-36 mesi e 3-13/17 anni; Centri estivi 2026: al via le iscrizioni; Centri estivi 2026: richieste di contributi alla frequenza; Centri Estivi Comunali: info e incontro di presentazione. Iscrizione centri estivi 2026 | Via libera alle domande, ma restano problemiIscrizione centri estivi 2026 ricca di richieste, a tal punto da aver problemi ad accogliere tutti. Ecco in quali città è già via libera alle domande ... ilsussidiario.net Centri estivi 2026: ampliata l’offerta per le famiglie con 927 posti e servizi anche ad agostoFerrara, 21 aprile 2026 - Approvata questa mattina in Giunta comunale la delibera che definisce il programma dei Centri Estivi 2026, confermando e ampliando un sistema sempre più centrale per la conci ... cronacacomune.it Aperte le iscrizioni ai centri estivi del @ComuneM attivi nel mese di luglio, per bambini e bambine di nidi, sez. primavera e scuola infanzia C'è tempo fino alle 12 del 6 maggio Nidi e sez. primavera tinyurl.com/267863b2 Scuole Infanzia tinyurl.co x.com Avviso pubblico ai Soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro nel distretto di Riccione https://comune.sanclemente.rn.it/novita/avviso-pubblico-ai-soggetti-gestori-di-centri- - facebook.com facebook