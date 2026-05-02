Fitness a qualsiasi ora del giorno e della notte | due nuove palestre h24 aprono in provincia di Novara

Due nuove palestre della catena FitActive aprono in provincia di Novara, offrendo accesso 24 ore su 24, sette giorni su sette. Le strutture sono state inaugurate di recente e sono disponibili per allenamenti in qualsiasi momento della giornata o della notte. La decisione di mantenere le palestre aperte senza interruzioni riguarda tutte e tre le nuove sedi, che si trovano sul territorio della stessa catena.

In palestra a qualsiasi ora del giorno e della notte, dal lunedì alla domenica. Tre nuove aperture sul territorio della nota catena di palestre FitActive, aperte appunto h24 e sette giorni su sette.Dove e quandoFra la fine del mese di maggio e gli inizi di giugno una sede aprirà a Galliate, in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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