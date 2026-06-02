In vista dell’estate 2026 a Milano, Artico presenta nuovi gusti e rilancia Gelartico. Tra le domande più frequenti ci sono gli abbinamenti tra tradizione e innovazione che saranno disponibili in negozio. Si discute anche di come mantenere il gelato cremoso nei freezer domestici, senza perdere la consistenza. La presentazione include nuove combinazioni di sapori e tecniche per conservare la qualità del gelato a casa.

? Domande chiave Quali nuovi abbinamenti tra tradizione e innovazione troverai in vetrina?. Come fa il gelato a restare cremoso nei freezer di casa?. Dove puoi acquistare i nuovi barattoli della linea Gelartico?. Perché Artico ha scelto barattoli trasparenti per la nuova collezione?.? In Breve Nuovi gusti Gelartico da 400 grammi disponibili nei quartieri Isola, Solari e Città Studi.. Tecnica del mantecatore espresso per mantenere la cremosità a -18 gradi nei freezer.. Brand Artico celebra quattordici anni di attività con produzione quotidiana in laboratori interni.. Packaging trasparente per mostrare texture e colori naturali degli ingredienti senza artifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Estate 2026 a Milano: Artico svela nuovi gusti e rilancia Gelartico

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