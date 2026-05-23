Donald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine creata con l’intelligenza artificiale in cui mostra la Groenlandia e ha rilanciato il dossier artico. La pubblicazione è avvenuta dopo settimane di attenzione sulla regione, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. L’immagine, realizzata digitalmente, raffigura la Groenlandia in modo suggestivo, attirando l’attenzione su un’area già al centro di discussioni geopolitiche. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli analisti.

Donald Trump torna a mettere la Groenlandia al centro della scena geopolitica internazionale, questa volta attraverso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale pubblicata su Truth Social. Nel contenuto condiviso dal presidente statunitense, Trump appare gigantesco dietro le montagne dell’isola artica mentre osserva una città sottostante. Il messaggio che accompagna la scena è semplice e diretto: “Hello, Greenland”. Il post conferma come la Groenlandia continui a rappresentare un obiettivo simbolico e strategico della visione geopolitica trumpiana, già emersa con forza durante il suo primo mandato e tornata centrale negli ultimi mesi attraverso dichiarazioni, pressioni diplomatiche e contenuti digitali ad alto impatto mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Hello, Greenland”: Trump usa un’immagine creata con l’IA e rilancia il dossier artico

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