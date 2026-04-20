L’estate 2026 porta con sé una tendenza che combina colore e freschezza: frutta e motivi fruttati dominano abiti e accessori, trasformando la moda in un’esibizione di allegria e vitalità. La scelta di usare frutta come ispirazione non riguarda più solo le diete detox e i centrifugati, ma si riflette nelle creazioni di stagione, dove i modelli e i dettagli si ispirano ai frutti più vivaci e succosi.

D imenticate le diete detox e i centrifugati. Adesso la moda gioca con frutta, che si gusta con gli occhi e si esibisce nel look. La novità? L’orto botanico invade ufficialmente le passerelle della Primavera-Estate 2026. Ma non aspettatevi il solito sapore bucolico o le stampe da tovaglia provenzale. Come vestirsi per un aperitivo in primavera: 5 look chic e rilassati da provare X Oggi il mondo vegetale viene servito – nel guardaroba e nella scarpiera – come una portata d’alta cucina. L’imperativo è invogliante, ma la frutta ora non solo si mangia, si indossa ogni giorno. Tridimensionale, iper-realista e terribilmente chic. Adorna abiti, t-shirt e knitwear leggero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come i gusti di un goloso smoothie da passeggio, la moda dell'Estate 2026 è un trionfo di frutta su abiti e accessori

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