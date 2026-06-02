Esseti Basket Terni dopo la sconfitta di Mesagne si punta sul secondo spareggio | c' è l' ultima occasione contro la Torres Sassari

Dopo la sconfitta contro la New Virtus Mesagne, la squadra di basket di Terni si prepara per un'ultima chance contro la Torres Sassari. La sconfitta di 11 punti nel secondo incontro ha chiuso la serie playoff con un punteggio complessivo di 117-106. La squadra ternana aveva vinto di cinque punti nella gara d’andata, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio. L’ultimo spareggio si svolgerà tra le due formazioni.

La Esseti Basket Terni non è riuscita ad approfittare del vantaggio di cinque punti conquistato nella gara d'andata della prima finale playoff e si è arresa sul parquet della New Virtus Mesagne, che imponendosi per 64-53 ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale.Per i gialloneri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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