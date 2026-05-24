Esseti Basket Terni-Mesagne 56-51 primo round della finale promozione ai gialloneri

La Esseti Basket Terni fa sua la gara di andata della finale promozione per la Serie B interregionale di Basket, battendo 56-51 il Mesagne. Grande pubblico al Pala Di Vittoria, per inseguire il sogno della formazione giallonera, già vincitrice del torneo regionale. Dopo una partenza a rilento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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2026 01 18 Serie C Unica girone M - Esseti Basket Terni vs Lucky Wind UBS Foligno

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