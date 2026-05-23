Esseti Basket Terni il sogno Serie B passa dallo spareggio promozione | La posta in palio è bella grossa
Esseti Basket Terni si prepara a giocare uno spareggio contro la New Virtus Mesagne, deciso in due partite, per conquistare la promozione in Serie B Interregionale. La partita di andata si svolgerà in casa, mentre il ritorno sarà disputato in trasferta. La squadra ha concluso la stagione regolare, arrivando a questa sfida decisiva. La posta in gioco è la possibilità di accedere alla categoria superiore.
Una lunga stagione culminata con il momento più atteso per Esseti Basket Terni. I gialloneri infatti affronteranno la New Virtus Mesagne in uno spareggio (andata e ritorno) che mette in palio l’accesso in Serie B Interregionale. La gara di andata è in programma domenica 24 maggio (ore 19) al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
2026 02 28 Serie C Unica girone M - Esseti Basket Terni vs Ottica Brunozzi Virtus Bastia
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