Esseti Basket Terni il sogno Serie B passa dallo spareggio promozione | La posta in palio è bella grossa

Notizia in breve

Esseti Basket Terni si prepara a giocare uno spareggio contro la New Virtus Mesagne, deciso in due partite, per conquistare la promozione in Serie B Interregionale. La partita di andata si svolgerà in casa, mentre il ritorno sarà disputato in trasferta. La squadra ha concluso la stagione regolare, arrivando a questa sfida decisiva. La posta in gioco è la possibilità di accedere alla categoria superiore.