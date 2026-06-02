espulsione a lucca 52enne accompagnato al cpr di roma

Durante il giorno di festa, la polizia di Lucca ha effettuato un’operazione di controllo che ha portato all’espulsione di un cittadino marocchino di 52 anni. L’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Roma. L’attività rientra nelle verifiche di routine svolte sul territorio, anche nei giorni di festa, per il rispetto delle norme sull’immigrazione.

LUCCA – Non si fermano i controlli sul territorio nemmeno durante i giorni di festa. Nella giornata di oggi (martedì 2 giugno), il personale della questura di Lucca ha eseguito una nuova espulsione nei confronti di un cittadino marocchino di 52 anni. L’uomo era appena stato scarcerato dopo aver scontato una pena nel penitenziario cittadino. Il 52enne, irregolare sul territorio nazionale, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, legati in particolare a reati in materia di stupefacenti che gli erano costati lunghi periodi di detenzione. L’ufficio immigrazione della questura ha avviato l’istruttoria per l’allontanamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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