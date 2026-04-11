A Novara, un uomo è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in una rissa. Successivamente, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gorizia, in seguito alla convalida dell’espulsione in corso. L’uomo aveva fatto un reingresso illegale in Italia prima dell’arresto.

Eseguito un arresto in via Manzoni a Novara, dove una rissa tra più persone è stata segnalata da diversi cittadini. L’uomo fermato è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale. Intervento della Polizia a seguito di segnalazioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio dell’1 aprile è stato caratterizzato da momenti di tensione in via Manzoni a Novara. Diverse segnalazioni sono giunte alla Sala Operativa, tutte relative a una rissa che vedeva coinvolti più soggetti. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente per riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa a Novara, uomo arrestato e accompagnato al Cpr di Gorizia: espulsione in corso

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