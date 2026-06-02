Esplorazioni sonore viaggio musicale tra innovazione e tradizione ad Avellino

Il 7 giugno 2026 alle 20:30, presso lo Spazio Arena di Avellino, si terrà l’evento “Esplorazioni sonore”. Il programma prevede un viaggio tra musica innovativa e tradizione, con la partecipazione di artisti noti. L’evento durerà circa due ore e mezza e coinvolgerà i presenti in un’esperienza musicale dal vivo. La serata è aperta al pubblico e non richiede prenotazione.

“ESPLORAZIONI SONORE”, il programma che, con Paolo Godas, Mayumi Ueda, Giuseppe Vietri, si svolgerà presso lo Spazio Arena in Avellino il giorno 7062026 dalle ore 20:30.La Bottega di Mayumi: arte, liuteria e innovazione“La Bottega di Mayumi”, studio d’arte nato dall’iniziativa della cantautrice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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