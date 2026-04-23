Dodici cartoline da Napoli al Trianon Viviani | viaggio musicale tra tradizione e poesia
Un racconto in musica per celebrare l’anima più autentica della città. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21.00, al Teatro Trianon Viviani, va in scena “Dodici cartoline da Napoli”, spettacolo scritto e diretto da Gino Aveta.Un viaggio musicale tra i colori del cielo e del mare, tra profumi, suoni ed.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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