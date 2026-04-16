Martedì 28 alle 21, l’orchestra Lords of the Sound si esibirà al Teatro Nuovo di Ferrara, proponendo un concerto dedicato alle colonne sonore del compositore Hans Zimmer. L’evento vedrà l’esecuzione di brani tratti da film noti, interpretati dal vivo da un’orchestra sinfonica. La serata offre l’opportunità di ascoltare musica famosa eseguita in modo orchestrale, in un appuntamento che richiama gli appassionati di colonne sonore e musica cinematografica.

L’orchestra sinfonica Lords of the Sound porterà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara, martedì 28 alle ore 21, un tributo musicale dedicato al celebre compositore Hans Zimmer. Lo spettacolo, intitolato ‘The music of Hans Zimmer’, promette di trasformare l’ascolto in un’esperienza che coinvolge più sensi attraverso l’unione tra la forza delle partiture orchestrali e scenografie dal forte impatto visivo. Un viaggio sonoro tra grandi capolavori cinematografici. Il programma della serata si concentrerà sulle composizioni più iconiche che hanno segnato la storia del cinema, spaziando tra atmosfere diverse. Il pubblico potrà immergersi nel mistero e nella tensione di Interstellar, passare all’adrenalina tipica de Il Cavaliere Oscuro, fino a vivere l’epicità legata a Pirati dei Caraibi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, viaggio epico tra le colonne sonore di Hans Zimmer

Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus

Notizie correlate

Un viaggio sinfonico tra le più celebri colonne sonore: La Corelli celebra Ennio Morricone al Teatro VerdiLa nuova stagione “Trame Musicali 2026” prosegue il suo cammino con un evento di assoluto richiamo.

Echoes & memories: al Kinò Campus un viaggio musicale tra opera, musical e colonne sonoreSabato 7 marzo alle ore 21 il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospita Echoes & Memories, uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa...