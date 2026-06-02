esordio tra pietre e nebbia

Le pietre dell’antica fortezza di San Terenzo e la nebbia che sale dal Golfo sono elementi protagonisti di un libro che presenta personaggi inquieti e speculativi. La narrazione si apre con un’immagine suggestiva di pietre e nebbia, creando un’atmosfera che accompagna i protagonisti nelle loro riflessioni. Il testo si concentra sulla descrizione dell’ambiente e dei personaggi, senza approfondire eventi specifici o sviluppi narrativi successivi.

Le pietre dell’antica fortezza di San Terenzo e la nebbia che sale dal Golfo, personaggi speculari, inquieti e speculativi di un libro molto interessante. È l’atmosfera ottocentesca da cui prende le mosse ‘La Nebbia del Castello di San Terenzo - Il Mare Grigio non dimentica’, romanzo d’esordio di Ruggero Morisco – travel blogger e fotografo – e primo tassello della sua ‘Trilogia del Mare Grigio’. Il volume, che recupera la lezione del gotico storico per innestarla sulla costa ligure, è disponibile sia in formato cartaceo e digitale su Amazon, sia presso la libreria Mary & Co. situata nel cuore del borgo santerenzino. La trama si sviluppa interamente nel corso del diciannovesimo secolo e segue il difficile rientro a casa di Lorenzo della Spina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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