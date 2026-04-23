Un giovane escursionista di 24 anni è stato salvato da un'unità di soccorso dopo essere rimasto bloccato a 2600 metri di altezza sulla ferrata Bolver Lugli. Le operazioni di salvataggio si sono svolte in condizioni di neve e nebbia, coinvolgendo un elicottero che ha raggiunto il punto in cui si trovava. Il recupero si è concluso con successo, senza riportare particolari conseguenze per la persona coinvolta.

? Cosa sapere Escursionista di 24 anni salvato dall'elicottero a 2600 metri sulla ferrata Bolver Lugli.. La massiccia nevicata del 22 aprile ha bloccato il giovane nel territorio del Primiero.. Un escursionista di 24 anni è stato prelevato dall’elicottero della Centrale Unica di Emergenza a circa 2.600 metri di quota sulla ferrata Bolver Lugli, dopo che una massiccia coltre nevosa lo aveva bloccato durante la discesa dal Bivacco Fiamme Gialle il 22 aprile 2026. Il giovane, nato nel 2002 e originario di Cesena, si trovava in una posizione critica nel territorio del Primiero quando, intorno alle ore 11:30, ha richiesto l’intervento dei soccorsi tramite il Numero Unico 112.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra neve e nebbia: salvato l’escursionista bloccato a 2600 metri

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