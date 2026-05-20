Lirica tra le pietre | 40 appuntamenti tra Nabucco e il Requiem di Mozart

Una serie di quaranta eventi musicali si svolgerà tra le cave siciliane, includendo rappresentazioni di Nabucco e del Requiem di Mozart. Tra gli artisti internazionali coinvolti, alcuni esibiranno in luoghi di grande valore storico e archeologico. La manifestazione si inserisce in un calendario che collega musica e siti antichi, attirando pubblico da diverse parti. La presenza di artisti di fama mondiale e l’uso di ambientazioni suggestive sono al centro di questa iniziativa culturale.

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? Punti chiave Come influenzerà il turismo di massa la sacralità dei siti archeologici?. Chi sono gli artisti internazionali che animeranno le cavee siciliane?. Cosa accadrà nel rito per celebrare i trent'anni di Giuseppe Di Matteo?. Come si fonderà il Requiem di Mozart con danze e fiamme vive?.? In Breve Oltre 40 appuntamenti tra il 12 luglio e il 18 settembre in Sicilia.. Nabucco con Elena Mosuc e Badral Chuluumbaatar il 18 luglio a Siracusa.. Tributo a Battiato con sei date tra luglio e agosto in vari comuni.. Omaggio a Morricone e tour di Zimmer tra il 31 luglio e il 18 agosto.. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra riparte il 12 luglio con oltre quaranta appuntamenti programmati tra e l’agroacratese, puntando a superare il traguardo delle 70. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lirica tra le pietre: 40 appuntamenti tra Nabucco e il Requiem di Mozart ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vallesina esplode di musica: 55 appuntamenti tra lirica e grandi starLa Vallesina si prepara a un’estate di straordinaria densità culturale con il lancio di due programmi che intrecciano la tradizione lirica con... Leggi anche: Requiem di Mozart a Manfredonia Requiem di Mozart secondo CzernyOggi, alle 20.30, il teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, inserito nel calendario di ‘Ferrara Musica al Ridotto’ e già sold out in prevendita ... ilrestodelcarlino.it Il Requiem di Mozart in chiesa. Per i 400 anni dell’altare della Madonna della PietàLa grande musica del celeberrimo Requiem in re minore K 626 di Mozart, opera rimasta incompiuta per la morte del grande compositore nel 1791, sarà l’appuntamento da non perdere per celebrare ... lanazione.it