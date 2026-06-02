Esenzioni Legge 104 quali tasse non bisogna pagare dal bollo all’Imu

Le esenzioni previste dalla Legge 104 riguardano diverse tasse e imposte, tra cui il bollo auto e l’Imu. Chi ha diritto alle agevolazioni può usufruire di esenzioni o riduzioni su queste imposte, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa. La legge, approvata nel 1992, si concentra sull’integrazione sociale e sull’assistenza alle persone con disabilità, prevedendo specifiche agevolazioni fiscali per i beneficiari.

Il sistema di welfare italiano trova nella Legge 104 (Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) la sua colonna portante per quanto riguarda l’integrazione sociale e l’assistenza alle persone con disabilità. Tuttavia, navigare nel mare delle agevolazioni fiscali può risultare complesso. Tra esenzioni automatiche, sconti comunali e detrazioni Irpef, il rischio è quello di perdere opportunità di risparmio concrete. Vediamo quali sono le tasse che non si pagano e i bonus attivi, con un focus particolare su auto, casa e agevolazioni quotidiane. Legge 104, le esenzioni del settore auto. Il comparto automobilistico è quello dove la Legge 104 esplica i maggiori effetti immediati sul portafoglio del contribuente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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