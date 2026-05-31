Nel mese di giugno, i contribuenti italiani devono affrontare numerosi adempimenti fiscali, tra cui il pagamento dell’Imu, le scadenze delle tasse e il bollo auto. Le date più rilevanti riguardano il versamento dell’Imu e delle altre imposte, con scadenze che variano a seconda delle categorie di contribuenti. La gestione di queste scadenze si inserisce in un calendario fiscale molto fitto, che richiede attenzione alle date specifiche per evitare sanzioni.

Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo quali date cerchiare in rosso sul proprio calendario e le principali scadenze. Come anticipato, nella prima metà del mese le scadenze saranno relativamente poche e, soprattutto, concentrate nei primi giorni. Inoltre, i proprietari di autoveicoli con scadenza del bollo a maggio, residenti nelle Regioni che non abbiano previsto termini differenti, dovranno effettuare il versamento della tassa automobilistica nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2026. Nel caso di veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuto anche il versamento dell’addizionale erariale (il cosiddetto superbollo), il cui obbligo non ricade solo sui proprietari dei veicoli ma anche sugli eventuali usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Calendario fiscale di giugno: i principali appuntamenti tra Imu, tasse e bollo auto

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