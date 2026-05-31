A giugno si preannuncia un mese intenso per i contribuenti italiani, con numerosi pagamenti relativi a Imu, tasse e bollo auto. Tra le scadenze più rilevanti, ci sono il pagamento dell’Imu e del bollo auto, che devono essere versati entro la fine del mese. Le date di scadenza coincidono con altre imposte, creando un carico di adempimenti fiscale da rispettare in un arco di tempo ristretto.

Giugno si preannuncia “caldissimo” per i contribuenti italiani. Superata la relativa calma della prima metà del mese, difatti, con il “tax day” del 16 giugno sino alla maxi-stangata sulle imposte sui redditi di fine mese, gli adempimenti a cui gli italiani saranno chiamati con il Fisco saranno davvero tanti. Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo quali date cerchiare in rosso sul proprio calendario e le principali scadenze. Come anticipato, nella prima metà del mese le scadenze saranno relativamente poche e, soprattutto, concentrate nei primi giorni. Inoltre, i proprietari di autoveicoli con scadenza del bollo a maggio, residenti nelle Regioni che non abbiano previsto termini differenti, dovranno effettuare il versamento della tassa automobilistica nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I principali appuntamenti tra Imu, tasse e bollo auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rottamazione quinquies 2026: tutto ciò che bisogna sapere

Notizie e thread social correlati

Calendario fiscale di giugno: i principali appuntamenti tra Imu, tasse e bollo autoNel mese di giugno, i contribuenti italiani devono affrontare numerosi adempimenti fiscali, tra cui il pagamento dell’Imu, le scadenze delle tasse e...

Tasse Imu e Tari: "Basta evasione"Un anno dopo l’introduzione di un nuovo regolamento sulle tasse locali, la giunta comunale ha approvato un documento di indirizzo che mira a...

Temi più discussi: Calendario fiscale di giugno: i principali appuntamenti tra Imu, tasse e bollo auto; Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati; Scadenze fiscali giugno 2026: proroga partite IVA e acconto IMU; Scadenze fiscali giugno 2026: le date per acconto IMU, comunicazione LIPE e versamenti IVA.

I principali appuntamenti tra Imu, tasse e bollo autoEcco le date principali da non dimenticare per evitare sanzioni ... msn.com

Mazze ace contro aiuto imu sul meta op15 reddit

IMU 2026 tra esenzioni, riduzioni e agevolazioni: chi non paga e chi paga menoIMU 2026: esenzioni e sconti confermati per prima casa, comodato, immobili storici, canone concordato e pensionati esteri. investireoggi.it