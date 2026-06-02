Un'escursionista britannica è deceduta dopo essere scivolata su una chiazza di neve durante la discesa e aver precipitato da circa 500 metri sul picco Balaitús, nelle montagne dei Pirenei spagnoli. La donna stava percorrendo una via di montagna quando è scivolata, perdendo il controllo e cadendo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima aveva intrapreso l’escursione da sola.

Una escursionista britannica ha perso la vita dopo essere precipitata da un’altezza di circa 500 metri sul picco Balaitús, nelle montagne dei Pirenei spagnoli. La donna stava percorrendo il celebre itinerario alpinistico noto come Grande Diagonale quando si è verificata la tragedia. La cima del Balaitús è una montagna di 3.135 metri che separa la valle spagnola di Tena dalla Val d’Azun francese. La donna, una cittadina britannica di 42 anni residente in Finlandia, stava facendo un’escursione con il suo compagno di 53 anni e stava percorrendo la Grande Diagonale del picco Balaitús quando è precipitata, secondo quanto riportato dalla BBC. Il suo compagno è ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Escursionista britannica muore dopo essere precipitata da un’altezza di 500 metri da una montagna: “Scivolata su una chiazza di neve durante la discesa”

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