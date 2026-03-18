La protesta dei laziali finisce sul New York Times

Da iltempo.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta dei tifosi della Lazio si è conclusa con un articolo sul New York Times, che ha riportato i dettagli della serata. Durante la partita contro il Milan, lo Stadio Olimpico era gremito, con un ambiente caldo e coinvolgente, che ha mostrato l'energia dei supporter. La serata ha lasciato un segno evidente, catturando l'attenzione dei media internazionali.

La serata contro il Milan ha restituito alla Lazio un'immagine potente. Uno Stadio Olimpico pieno, caldo, trascinante. Oltre 50 mila tifosi sugli spalti, cori continui e una coreografia che ha fatto da cornice a una vittoria pesante. Un ritorno, almeno per una notte, di quel legame viscerale tra squadra e pubblico che per mesi era rimasto sospeso.  La società ha voluto celebrare tutto questo con un video pubblicato sui propri canali social. A corredo, un messaggio carico di enfasi: «Notte indimenticabile. Una di quelle da rivivere ancora e ancora. Grazie per le emozioni che ci avete regalato. Tutti insieme, per la nostra Lazio. Più forti che mai». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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