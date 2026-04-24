La 90enne precipita dal terrazzo di casa Salvata un carabiniere libero dal servizio

Una donna di 90 anni è caduta dal terrazzo di casa a Citerna, mentre cercava di recuperare alcuni vestiti e si era sporta oltre la ringhiera. Un carabiniere libero dal servizio, presente sul luogo, è intervenuto e l’ha messa in salvo. La donna è finita su una tettoia sottostante, ma non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per verificare le sue condizioni.

A Citerna, un carabiniere della compagnia di Città di Castello libero dal servizio, ha messo in salvo un’ anziana che, nel tentativo di recuperare alcuni capi di abbigliamento si era sporta dalla ringhiera della sua casa, perdeva l’equilibrio finendo su una tettoia sottostante. Il militare, mentre transitava a bordo della propria auto, ha notato la donna che si era ritrovata su una superficie inclinata, larga circa due metri, in una posizione estremamente precaria - riferisce l’Arma -, tentava di aggrapparsi alla parete per non scivolare nel vuoto, da un’altezza di circa 6-7 metri. Impossibilitata a muoversi autonomamente, la situazione appariva da subito di gravissimo pericolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La 90enne precipita dal terrazzo di casa. Salvata un carabiniere libero dal servizio Notizie correlate Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizioPerugia, 23 aprile 2026 - Ancora una volta gli uomini dell'Arma dimostrano il loro spirito di servizio, il coraggio e il senso del dovere nel nome... Leggi anche: Giugliano, incendio nel campo rom: arrestato 23enne grazie a carabiniere libero dal servizio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La 90enne precipita dal terrazzo di casa. Salvata un carabiniere libero dal servizio; Parapendio precipita dopo il decollo: pilota di 38 anni salvata dal Soccorso Alpino; Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizio. La 90enne precipita dal terrazzo di casa. Salvata un carabiniere libero dal servizioA Citerna, un carabiniere della compagnia di Città di Castello libero dal servizio, ha messo in salvo un’anziana che, nel tentativo di recuperare alcuni capi di abbigliamento si era sporta dalla ... lanazione.it Famiglia salvata e affidata ai servizi sociali https://cityne.ws/nxFP3 - facebook.com facebook