Esce dal parcheggio e travolge una ragazza di 26 anni | paura in via XXIX Settembre

Una ragazza di 26 anni è stata investita nel pomeriggio di oggi in via XXIX Settembre, mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto mentre un’auto usciva da un parcheggio. La giovane, di origine iraniana, è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della donna o sulle cause dell’incidente.

ANCONA - Investita da un’auto mentre il veicolo stava uscendo da un parcheggio. Una ragazza di 26 anni, di origine iraniana, è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi in via XXIX Settembre.Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica del 118. La giovane. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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