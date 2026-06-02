Eroi tra le macerie | il coraggio dei soccorritori del Magen David Adom

Durante i combattimenti, i soccorritori del Magen David Adom hanno convertito una sinagoga in un ospedale improvvisato. Una giovane soccorritrice, Alisa, ha guidato tra i missili per raggiungere le zone colpite. Le operazioni di emergenza sono state svolte in condizioni estreme, con volontari che hanno messo a rischio la propria sicurezza per aiutare i feriti. La trasformazione della sinagoga e il coraggio dei soccorritori sono stati al centro delle testimonianze.

? Domande chiave Come hanno trasformato una sinagoga in un ospedale durante i combattimenti?. Cosa ha spinto la giovane Alisa a guidare tra i missili?. Chi è il bambino che ha chiamato la centrale tra gli spari?. Come ha fatto la piccola Ofek a sopravvivere ferita da sola?.? In Breve Alisa Krant ha evacuato l'agente Rami Cohen dalle zone di confine con Gaza.. Menachem Blumenthal e Hananya Elmakiyas hanno allestito una clinica nella sinagoga di Naveh.. Sapir Ganish ha prestato soccorso a Kiryat Gat nonostante i missili su Sderot.. Yarin Shitrit ha soccorso la piccola Ofek di sei anni nell'area di Ofakim.. Il valore della cura tra le macerie: le storie di umanità dei volontari del Magen David Adom. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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