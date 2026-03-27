Iran i soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie a Teheran

A Teheran e Urmia, in Iran, i soccorritori stanno perlustrando le macerie di edifici danneggiati a causa di bombardamenti sulle città. Le équipe di soccorso cercano persone ancora in vita sotto le strutture crollate o danneggiate. Le operazioni di ricerca sono in corso in diverse zone colpite dagli attacchi, con l’obiettivo di trovare eventuali sopravvissuti tra i detriti.

I soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie degli edifici distrutti a Teheran e Urmia, in Iran, in seguito ai bombardamenti sulle città. Le immagini diffuse venerdì dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano le squadre di soccorso alla ricerca di sopravvissuti e mentre trasportano su barelle le persone ferite. La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che gli attacchi hanno colpito zone residenziali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, i soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie a Teheran Articoli correlati Libano, crolla condominio a Tripoli: le ricerche dei sopravvissuti tra le macerieAlmeno tre persone sono state salvate dalle macerie di un condominio a più piani crollato nella città di Tripoli, nel nord del Libano. Libano, attacco israeliano a Sidone: i soccorritori scavano tra le macerieAlmeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città costiera meridionale di Sidone, ha riferito venerdì il Ministero della... Altri aggiornamenti su Iran i soccorritori cercano... Temi più discussi: Video. Iran, soccorritori tra le macerie a Teheran dopo raid USA-Israele: uccisi alti dirigenti; Tel Aviv, colpito il sobborgo orientale Ramat Gan: i soccorritori scavano tra le macerie; Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico; Iran, i danni e i soccorsi dopo gli ultimi attacchi a Teheran. Iran, i soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie a Teheran(LaPresse) I soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie degli edifici distrutti a Teheran e Urmia in seguito ai bombardamenti sulle città. stream24.ilsole24ore.com Video. Iran, soccorritori tra le macerie a Teheran dopo raid USA-Israele: uccisi alti dirigentiVideo. Un filmato diffuso il 18 marzo dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostra i soccorritori che cercano tra le macerie nel quartiere Resalat, nella zona est di Teheran, dopo la distruzione di un edific ... it.euronews.com Oltre 1 milione mobilitati in Iran - E gli USA aumentano le truppe. Si va verso una guerra di terra - facebook.com facebook #Blackrock lancia l’allarme: la guerra in Iran frenerà a lungo la crescita e alimenterà l’inflazione x.com