Iran soccorritori scavano tra le macerie a Teheran dopo un attacco aereo

A Teheran, in Iran, i soccorritori stanno scavando tra le macerie in seguito a un attacco aereo che ha colpito la città. Le operazioni di ricerca sono in corso per trovare eventuali sopravvissuti tra i detriti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul numero di vittime o sulle cause dell’attacco. La situazione ha portato all’attivazione delle squadre di emergenza presenti sul territorio.

Soccorritori al lavoro tra le macerie in Iran per trovare un disperso dopo un attacco aereo su Teheran. Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana. La Mezzaluna Rossa ha affermato che l’attacco ha colpito una zona civile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, soccorritori scavano tra le macerie a Teheran dopo un attacco aereo Libano, attacco israeliano a Sidone: i soccorritori scavano tra le macerieAlmeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città costiera meridionale di Sidone, ha riferito venerdì il Ministero della... Iran: colpita la città di Borujerd, soccorritori scavano tra le macerieUn attacco aereo di Israele ha colpito un’area residenziale della città di Borujerd, in Iran. Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele Temi più discussi: Iran: colpita la città di Borujerd, soccorritori scavano tra le macerie; Israele, missile iraniano colpisce Haifa: 4 morti. I soccorritori scavano tra le macerie; Israele: raid simultanei su infrastrutture a Beirut e Tiro; Raid israeliani devastano Beirut e Tiro: soccorritori scavano tra le macerie. Video. Iran, soccorritori tra le macerie a Teheran dopo raid USA-Israele: uccisi alti dirigentiUn filmato diffuso il 18 marzo dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostra i soccorritori che cercano tra le macerie nel quartiere Resalat, nella zona est di Teheran, dopo la distruzione di un edificio ... it.euronews.com Iran, i soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie a TeheranI soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie degli edifici distrutti a Teheran e Urmia, ... msn.com Vance da Orban. "Gli obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà". Il vicepresidente Usa a Budapest con la moglie, bilaterale con il premier ungherese e comizio a pochi giorni dal voto #ANSA - facebook.com facebook Segui gli aggiornamenti sul live: ilsole24ore.com/art/media-mojt… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com